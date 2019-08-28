Son Dakika Haberleri: Koca kurbanı kadın toprağa verildi
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Koca kurbanı kadın toprağa verildi

36 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde ayrı yaşadığı kocası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.

Koca kurbanı kadın toprağa verildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde ayrı yaşadığı kocası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Cezaevi Sokak'ta ayrı yaşadığı kocası Hasan G. tarafından işlettiği bakkal dükkanında pompalı tüfekle vurulan Ayşe G.'nin cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.


Alata Mezarlığına getirilen 2 çocuk annesi Ayşe G. kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Öte yandan, eşini vurduktan sonra intihara teşebbüs eden Hasan G.'nin Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
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