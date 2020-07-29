Koca: "Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiğini, kit piyasasının... - Son Dakika

Koca: "Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak istendiğini, kit piyasasının arkasında dev ama cüce yapılar olduğunu biliyorum."

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:53

Kaynak: AA

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