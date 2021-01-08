Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."
08.01.2021 00:03
Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır.
Koca: "Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Koca: 'Lojistik planlaması, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır.' - Son Dakika
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