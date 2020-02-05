Koca: "Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: 'Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem... - Son Dakika

Koca: "Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem...

6 saat önce

Koca: "Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz.

Koca:

Koca: "Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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