Son Dakika › Politika › Koca: 'Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem... - Son Dakika
Koca: "Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem...
6 saat önce
Koca: "Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Koca: "Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz."
Son Dakika MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu