Koca: "Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" - Son Dakika

Koca: "Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak"

09.10.2020 19:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Aşı çalışmaları) Deneklerin özellikle baştan 5 günlük karantinaya alım dönemi olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Aşı çalışmaları) Deneklerin özellikle baştan 5 günlük karantinaya alım dönemi olacak. 2 ve 40 kişi olmak üzere toplam 44. Beş günlük zaman diliminde bütün tetkikleri yapıldıktan, karantinaya alındıktan sonra ilk uygulamayı yapmış olacağız. Sanırım bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. Yani muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak."

Koca: Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak
Koca: Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak
Koca: Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak
Koca: Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koca: 'Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak' - Son Dakika

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