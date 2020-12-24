Koca: "Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız."

Koca: "Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti.

Koca: "Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız."

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Koca: 'Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız.' - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor

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