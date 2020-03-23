Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,... - Son Dakika

Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,...

6 saat önce

Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde.

Koca:

Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:50 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,... - Son Dakika
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