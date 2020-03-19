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Koca: Önlemlerimizi ilk andan itibaren pandemiye göre aldık
6 saat önce
Koca: Koronavirüsle mücadele için çalışmalar 16 ilde yapılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de milletvekillerini koronavirüs salgını hakkında bilgilendiriyor. Koca koronavirüsle mücadele çalışmalarını 16 ilde yürütüldüğünü belirtti.
Koca önlemlerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmeden buna göre alındığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:43
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