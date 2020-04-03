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Koca: "Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle farklı bir kurulun oluşacağı bir...
6 saat önce
Koca: "Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle farklı bir kurulun oluşacağı bir hazırlık içindeyiz.
Koca: "Önümüzdeki dönemde psikolojik ve sosyolojik yönüyle farklı bir kurulun oluşacağı bir hazırlık içindeyiz. Yeni bir kurulun hazırlığı içindeyiz."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:00 Kaynak: AA
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