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Koca: "(Personel alımı) Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar...
6 saat önce
Koca: "(Personel alımı) Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabilecek"
Koca: "(Personel alımı) Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart- 1 Nisan arasında yapabilecek"
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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