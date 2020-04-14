Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)

Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil."

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka artış hızının azaldığını, pik yapmaya doğru gittiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum."