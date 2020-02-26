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Koca: "Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım....
6 saat önce
Koca: "Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:30 Kaynak: AA
Koca: "Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor"
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