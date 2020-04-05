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Koca: "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı."
15 dakika önce
Koca: "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı."
Koca: "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı."
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:26 Kaynak: AA
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