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Koca: "Sağlık kuruluşlarımıza müracat eden hasta sayımızı 1031 kişi oldu"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilikte açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:09 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilikte açıklama yaptı. (1)
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