Koca: "Sağlık kuruluşlarımıza müracat eden hasta sayımızı 1031 kişi oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Sağlık kuruluşlarımıza müracat eden hasta sayımızı 1031 kişi oldu' - Son Dakika

Koca: "Sağlık kuruluşlarımıza müracat eden hasta sayımızı 1031 kişi oldu"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilikte açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilikte açıklama yaptı. (1)

Koca: Sağlık kuruluşlarımıza müracat eden hasta sayımızı 1031 kişi oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:09 Kaynak: AA
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