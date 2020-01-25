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Koca: "Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı.
6 saat önce
Koca: "Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Koca: "Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı. Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor."
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