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Koca: "Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda" - TBMM
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM Genel Kurulu Salonu Konuşmanın sona ermesi TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması
TBMM Genel Kurulu Salonu
Konuşmanın sona ermesi TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. (4)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:43 Kaynak: AA
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