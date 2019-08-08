Koca: Sağlık turizmini markalaştırmak için süreç başladı
44 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı.
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık turizmini Türkiye
'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:39
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'den dikkat çeken Kaz Dağları paylaşımı Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz