Son Dakika Haberleri: Koca: Sağlık turizmini markalaştırmak için süreç başladı
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Koca: Sağlık turizmini markalaştırmak için süreç başladı

44 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı.

Koca: Sağlık turizmini markalaştırmak için süreç başladı, System.String[]
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.
fahrettin koca, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:39 
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