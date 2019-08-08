Son Dakika Haberleri: Koca: "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz"
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Koca: "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz"

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı. (1)
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:35 Kaynak: AA
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