Koca sahil Ksenia'ya kaldı - Son Dakika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Bodrum'da 3 kilometrelik sahil şeridi ise Rusya'dan tatile gelen Ksenia'ya kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Bodrum'daki vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Cumartesi ve Pazar, hafta sonlarını kapsayacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Hafta içi ise belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlama dolayısıyla sokakların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü. Ana arterlerde zaman zaman trafik yoğunluğunun oluştuğu görülse de genel olarak sakinlik hakim oldu.

Tek başına sahilde

Sahiller ise yabancı turistlere kaldı. Kumbahçe ve Paşatarlası sahilinde tek başına yürüyen Rus turist Ksenia'nın 3 kilometrelik sahilde tek başına dolaşması dikkatlerden kaçmadı. Bazı turistler ise sakin Bodrum sokaklarının tadını çıkardı.

Rusya'dan Bodrum'a tatile geldiğini söyleyen Ksenia Medvedeva Kumbahçe'de güzel havanın keyfini çıkaran turistlerdendi. Bodrum'a tatile geldiğini ve ne zaman döneceğinin belli olmadığını dile getiren Medvedeva, "Bodrum yazları çok güzel bir yer. Ama şimdi karantina var. Bütün kafe ve restoranlar kapalı. Şimdi biraz sıkıcı. Bu Bodrum'a ilk gelişim. Geldiğimde kafe ve restoranlar açıktı. Şimdi kapalı" dedi. - MUĞLA