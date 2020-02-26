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Koca: "(Sahra hastaneleri) Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)
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