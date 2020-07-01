Koca: "Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane,... - Son Dakika

Koca: "Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane,...
Koca: "Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:59 Kaynak: AA
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