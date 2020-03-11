Son Dakika › Güncel › Koca: 'Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük... - Son Dakika
Koca: "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük...
6 saat önce
Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:56 Kaynak: AA
Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"
Son Dakika Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı