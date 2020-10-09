Koca: "Salgının birinci pikini asıl bu dönemde Anadolu'daki illerimiz yaşıyor durumdalar" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgının ilk pik döneminde ağırlık İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya gibi illerde söz konusuyken, o dönemde aslında Anadolu'nun çoğu illeri salgının birinci pikini yaşamadı. Salgının birinci pikini asıl bu dönemde Anadolu'daki illerimiz yaşıyor durumdalar. Yani esas dalgayı Anadolu şu eylül ayı, geçtiğimiz ay itibarıyla daha yaygın yaşamış oldu."