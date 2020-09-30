Koca: "Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da... - Son Dakika

Koca: "Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da...
Koca: "Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır.
Koca: "Salgınla mücadele sürecinde devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü bu virüsün saldırısı sadece insan vücuduna değildir. Eğitimedir, hayatın bütün alanlarınadır."
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:09 - Kaynak: AA
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