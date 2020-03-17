Koca: Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. - Son Dakika

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Koca: Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır.
6 saat önce
Koca: Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:14 Kaynak: AA
Koca: Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım
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