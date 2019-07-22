Son Dakika Haberleri: Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor
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Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor

36 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı direk uçuşlar ile hacı adaylarını kutsal topraklara ulaştırıyor.

Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı direk uçuşlar ile hacı adaylarını kutsal topraklara ulaştırıyor.

Çanakkale, Balıkesir Bölgesinde hacı adayları kutsal topraklara gitmek için kafileler halinde yolculuklarına başlarken Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yoğunluk yaşamaya başladı. Hacı adayları Kuzey Ege bölgesinden kutsal topraklara gitmek için havalimanında buluştu. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda ilk seferde Medine'ye 193 hacı adayı uçuş yaptı. Önümüzdeki günlerde yine direkt olarak Medine'ye 3 kafilenin daha Koca Seyit Havalimanı'dan uçuş yapması planlanıyor. - BALIKESİR
Balıkesir, Çanakkale, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
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