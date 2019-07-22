Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor
36 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı direk uçuşlar ile hacı adaylarını kutsal topraklara ulaştırıyor.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı direk uçuşlar ile hacı adaylarını kutsal topraklara ulaştırıyor. Çanakkale
, Balıkesir Bölgesinde hacı adayları kutsal topraklara gitmek için kafileler halinde yolculuklarına başlarken Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yoğunluk yaşamaya başladı. Hacı adayları Kuzey Ege
bölgesinden kutsal topraklara gitmek için havalimanında buluştu. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda ilk seferde Medine'ye 193 hacı adayı uçuş yaptı. Önümüzdeki günlerde yine direkt olarak Medine'ye 3 kafilenin daha Koca Seyit Havalimanı'dan uçuş yapması planlanıyor. - BALIKESİR
Beş kişiyi kurtarmak isterken sulama kanalında can verdi Düğünde 'pes' dedirten hırsızlık! 2 kadının oyunu karakolda bitti Son Dakika! Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar