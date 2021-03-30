Koca Seyit Hava Limanı'na ödül - Son Dakika

Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan projeleri teşvik etmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen " Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

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