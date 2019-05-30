Koca Seyit Havalimanı bayram öncesi adeta çiçek açtı

Yaklaşan Ramazan Bayramı boyunca Kuzey Ege'yi dünyaya ve Türkiye'nin en uzak noktalarına bile bağlayacak olan Edremit ilçesindeki Balıkesir Koca Seyit Havalimanında bayram yoğunluğu için tüm hazırlıklar sürüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı boyunca Kuzey Ege'yi dünyaya ve Türkiye'nin en uzak noktalarına bile bağlayacak olan Edremit ilçesindeki Balıkesir Koca Seyit Havalimanında bayram yoğunluğu için tüm hazırlıklar sürüyor. DHMİ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa çalışması ile terminal bölgesi misafirlerini karşılamadan önce adeta çiçek açtı.



Bir yandan bayram yoğunluğu için aralıksız çalışmalar ve hazırlıklar sürerken terminal bölgesinin daha görsel ve güzel görünmesi için Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa bir peyzaj çalışması yapıldı. Hava limanının mevcut yeşil alanları peyzaj ve ziraat mühendisleri tarafından tekrar ele alınarak özellikle gül ağırlıklı bir görsel çalışma yapıldı. Çalışmada 5 bin 300 civarında yapraklı ve çiçekli bitki topak ile buluşturuldu. Çiçeklerden Balıkesir Koca Seyit Havalimanının çimlerin üzerine 30 metre boyunda ismi yazıldı.



Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, Kent Estetiği Daire Başkanı Fatih Doğan'ın ortak çalışması ile sahada Ziraat Mühendisi Fatih Çelik ekibiyle birlikte bayram öncesi hava limanına adeta çiçek açtırdılar. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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