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Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı, 6 ayda yüzde 31 azaldı

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda, yılın ilk 6 ayındaki yolcu taşımacılığında, yüzde 31 azalma meydana geldi.

Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı, 6 ayda yüzde 31 azaldı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda, yılın ilk 6 ayındaki yolcu taşımacılığında, yüzde 31 azalma meydana geldi. Geçen yılın Haziran ayında 63 bin 173 olan yolcu sayısı, yüzde 23,4 azalıp, 48 bin 397 oldu.
Yıllık 3 milyon geceleme ile iç turizmin lideri konumunda olan Edremit Körfezi'ndeki Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda, yılın ilk 6 ayında, toplam yolcu sayısı 152 bin 45 oldu. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi metropollere kara yolu ulaşımıyla da bağlı olan Edremit Körfezi'nde, hava yoluyla direkt olarak İstanbul ve Ankara seferleri bulunuyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Koca Seyit Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı, 2018 yılının ilk 6 ayında 226 bin 475 kişi olarak hesaplandı. Bu sayı, 2019'un ilk 6 ayında, yüzde 31 azalmayla 152 bin 45 oldu.
Yaz sezonun başladığı haziran ayında da yolcu sayısında, yüzde 23,4 azalma meydana geldi. Geçen yılın Haziran ayında 63 bin 173 olan yolcu sayısı, bu senenin aynı ayında 48 bin 397 oldu.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda ayrıca 2018'de 1613 olan iç ve dış hatlardaki ticari uçuş sayısı, yüzde 28,5 azalarak, 1154'de kaldı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Ekonomi
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