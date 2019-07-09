Son Dakika Haberleri: Koca Seyit Havalimanı'ndan 6 ayda 152 bin 45 yolcu yararlandı
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Koca Seyit Havalimanı'ndan 6 ayda 152 bin 45 yolcu yararlandı

1 saat önce

Kuzey Ege'de ağırlıklı olarak turizm merkezlerine yönelik faaliyet gösteren Koca Seyit Havalimanı'ndan yılın 6 ayında 152 bin 45 yolcu yararlandı.

Koca Seyit Havalimanı'ndan 6 ayda 152 bin 45 yolcu yararlandı, System.String[]
Kuzey Ege'de ağırlıklı olarak turizm merkezlerine yönelik faaliyet gösteren Koca Seyit Havalimanı'ndan yılın 6 ayında 152 bin 45 yolcu yararlandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'nı ocak-haziran döneminde 152 bin 45 yolcu kullandı.
Yılın ilk yarısında iç hatlarda 149 bin 280, dış hatlarda ise 2 bin 765 kişiye hizmet verildi.
Koca Seyit Havalimanı'na bu dönemde bin 132'si iç hat ve 22'si dış hat olmak üzere bin 154 ticari uçuş gerçekleştirildi.
Uçuş okullarının da kullandığı havalimanında, yılın ilk yarısında 9 bin 509 eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:59 Kaynak: AA
Balıkesir, Kuzey Ege, Ekonomi
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