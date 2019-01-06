Koca Seyit Havalimanı'ndan Direkt Uçuşlar Umreye Gidenlerini Sayısını Artırdı
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Koca Seyit Havalimanı'ndan yapılan direkt uçuşlar umreye gidenlerin sayısında artışa neden oldu.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde Koca Seyit Havalimanı'ndan yapılan direkt uçuşlar umreye gidenlerin sayısında artışa neden oldu.
Koca Seyit Havalimanı, Edremit Körfezi
bölgesinde hac ve umreye giden vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı. Yılda 5 kez umre düzenlediklerini anlatan Nizam Turizm sahibi Fuat Büke, havaalanı sayesinde umreye gidenlerin sayısında artış yaşandığını belirterek, "Umreye gideceklerin sayısı 177'ye ulaşınca uçağımız Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkmaktadır. Dönüş
de aynı şekilde yapılmaktadır. Bu da kutsal topraklara gidecek vatandaşlarımızın işini kolaylaştırdı. Böylelikle yöremizden umreye gidenlerin sayısında da önemli bir artış oldu. Allah kısmet ederse 5 Şubat'ta umre seyahatimiz olacak. Allah, herkese kutsal toprakları görmeyi kısmet etsin" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:15 Kaynak: İHA
"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı
164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır