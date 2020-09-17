Koca Seyit'in memleketine güneş santrali kurulacak - Son Dakika

Koca Seyit'in memleketine güneş santrali kurulacak

Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine yıl sonuna kadar 1 MW'lik güneş santrali kurulacak.

Koca Seyit'in memleketine güneş santrali kurulacak, System.String[]

Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine yıl sonuna kadar 1 MW'lik güneş santrali kurulacak. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacak olan güneş enerji santrali ile belediyemiz hem kendi elektrik enerjisini üretip ihtiyacını karşılayacak hem de fazladan üretilen elektrik enerjisi ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz" dedi.

Havran ilçesinde kurulacak güneş enerji santrali için ihale yapan Havran Belediyesi konuyla ilgili 3 firmanın teklifini değerlendirdi.

Çalışma hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "İlçemiz Kocadağ Mahallesi'nde yapılacak olan 1 MW Güneş Enerji Santrali Yapım İşi İhalesi, İhale Komisyonunun ve 3 firmanın katılımı ile belediye başkanlık makamında gerçekleşti. Yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacak olan güneş enerji santrali ile belediyemiz hem kendi elektrik enerjisini üretip ihtiyacını karşılayacak hem de fazladan üretilen elektrik enerjisi ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz. İhaleye katılan firmalara teşekkür eder, ilçemize hayırlı olmasını dileriz" dedi. - BALIKESİR

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koca Seyit'in memleketine güneş santrali kurulacak - Son Dakika Ekonomi

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