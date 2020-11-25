Koca şiddetinden "bir tıkla" kurtuldu - Son Dakika

Koca şiddetinden "bir tıkla" kurtuldu

25.11.2020 09:53

Adana'da evlendikten sonra eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne süren Fatma Akçam, polise başvurup KADES programını kurduktan sonra eşinin şiddetinin son bulduğunu belirterek, "Hiçbir kadın susmasın, çünkü biz asla ölmeyi hak etmiyoruz" dedi.

Adana'da evlendikten sonra eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne süren Fatma Akçam, polise başvurup KADES programını kurduktan sonra eşinin şiddetinin son bulduğunu belirterek, "Hiçbir kadın susmasın, çünkü biz asla ölmeyi hak etmiyoruz" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle kadın ve erkekleri aydınlatmak için broşür dağıttı. Broşürde polis kadınların şiddete maruz kaldığında ne yapması gerektiği anlatılırken onun yanı sıra akıllı telefonlara indirilen ve bir tık ile polisin anında şiddet gören şahsı kurtarmaya yarayan KADES programı anlatıldı.

"1.5 YILDIR GÖRDÜĞÜM ŞİDDET KADES İLE BİTTİ"

Bu arada polisin broşür dağıttığı ve erkek şiddetine karşı uyardığı Fatma Akşam eşi C. E. A.'dan 1.5 yıl boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü evliliğinden 7 aylık Lavinya ismini verdiği bir kızı da olduğunu belirterek, "Şiddet gördükten sonra artık dayanamayıp ayrılmaya karar verdim şu an ayrılma aşamasındayız. Şiddet nedeniyle de polise başvurdum. Onlar da beni KADES programıyla alakalı bilgilendirdiler. Ben KADES programını indirdim daha sonra eşim eve gelip bizi rahatsız ettiğinde şiddet uygulamak istediğinde bir ihbarda bulundum. Butona bastım emniyet birimindeki arkadaşlar hızlıca gelip beni ve ailemi güvene aldılar. Eşim buraya gelip kapıma dayandı o yüzden butona bastım. Ben 1 buçuk yıl boyunca şiddet gördüm. Sığınacak bir yerim olmadığı için devletime sığınmaya karar verdim ve bu konuyla alakalı bir şikayet dilekçesinde bulundum. Bu program bana çok yardımcı oldu herkesin indirmesini istiyorum. Butona bastığınızda emniyetten arkadaşlar hızlıca ulaşıp sizi güven altına alıyorlar. Ben zaten şiddet gördüğüm anda butona basmıştım. Ailesini istemediğimi, onun ailesine yakın olmadığımı bahane ederek bana şiddet uyguluyordu" diye konuştu.

"HİÇBİR KADIN ÖLÜMÜ HAK ETMİYOR"

Fatma Akşam kadınlara ise şöyle seslendi:

"Hiçbir kadın susmasın çünkü biz asla şiddet görmemeliyiz ve bunu hak etmiyoruz. Ben şiddete dur denilmesini istiyorum kadınlarımız hiçbir şekilde ölmeyi asla hak etmiyor. Ben önceleri ağır psikolojik şiddet yaşadım daha sonra bu fiziksel şiddete dönüştü."

(İHA)

Koca şiddetinden bir tıkla kurtuldu
Koca şiddetinden bir tıkla kurtuldu
Koca şiddetinden bir tıkla kurtuldu
Koca şiddetinden bir tıkla kurtuldu
Koca şiddetinden bir tıkla kurtuldu
Koca şiddetinden bir tıkla kurtuldu
Koca şiddetinden bir tıkla kurtuldu
Koca şiddetinden bir tıkla kurtuldu

Şiddet, Polis, Adana, Kadın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Koca şiddetinden 'bir tıkla' kurtuldu - Son Dakika


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