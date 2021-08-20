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Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı

20.08.2021 11:00

Adana'da kocasından şiddet gördüğü için babasının evine dönen genç kadın "Kocana döneceksin. Evli kadının yeri kocasının yanıdır" diyen babası tarafından bıçaklandı. Genç kadın hastanede yaşam savaşı verirken, gözaltına alınan baba yaptığında pişman olduğunu söyledi.

Adana'da kocasından şiddet gördüğü için ailesinin yanına dönen Gülsüm A. isimli genç kadın, baba ocağında da gün yüzü göremedi. Babası tarafından defalarca kocasına dönmesi için tehditler alan talihsiz kadın, yine öz babası tarafından bıçaklandı.

KOCA ŞİDDETİNDEN KAÇIP BABA OCAĞINA SIĞINDI

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Ağustos günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'deki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre; eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşanmaya karar veren ve mahkemeye başvuran bir kız çocuk annesi Ümmü Gülsüm A., baba ocağına döndü.

Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı

BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Baba İsa D., "Kocana döneceksin. Evli kadının yeri kocasının yanıdır" diyerek kızını eşiyle barıştırmak istedi. Kocasından şiddet gördüğünü iddia eden genç kadın, barışmayı kabul etmedi. Kızını ikna edemeyince öfkelenen İsa D., cebinden çıkardığı bıçakla kızını kocasına dönmesi için tehdit etti. Ancak genç kadın dönmeyince babasının baskısı da arttı. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm, 19 Temmuz günü evden kaçarak sığınma evine yerleşti.

Koca şiddetinden kaçan genç kadın, sığındığı babası tarafından bıçaklandı

"BİZE BUNU NASIL YAPTIN" DİYEREK KIZINI BIÇAKLADI

Baba bir ay boyunca kızını arayıp 17 Ağustos günü sığınma evinde bulduktan sonra ikna ederek eve gelmesini sağladı. Genç kadın, evin ikinci katına yerleştirildi. 18 Ağustos günü ise Ümmü Gülsüm'ü kız kardeşi görmek isteyince babası buna izin vermedi. Israr edince de Ümmü Gülsüm A.'nın yanına çıkarak, "Bize bunu nasıl yaptın" diyerek öfkeli adam kızını önce göğsünden daha sonra kolundan ve en son olarak boğazından bıçaklayarak kaçtı.

KIZ HASTANEDE, BABA KARAKOLDA

Genç kadının kız kardeşleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ümmü Gülsüm A., önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. O sırada Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Bir süre kaçan İsa D., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadın babasından şikayetçi oldu. Ümmü Gülsüm A., ilk ifadesinde "Daha önce de bir iki defa bıçak çekmiş beni korkutmuştu. 'Bize bunu niye yaptın' diyerek bir anda üzerime saldırdı. Cebinden bıçağı çıkardı ve öncelikle göğsüme daha sonra boynuma vurdu" dediği öğrenildi.

"BİR AN ÇOK SİNİRLENDİM, ÇOK PİŞMANIM"

Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı baba ise ifadesinde "Bir an çok sinirlendim şuurumu yitirdim bıçakladım. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı

Ümmü Gülsüm, Hisarcık, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Ali Gültekin: Adana ile Esenyurt teksas gibi şaşırmıyoruz artık. Baba bunu yaparsa napsin gariban kadın. Kocası da ailesinin sahip çıkmayacağını bildiği için şiddet uyguluyordur. Kadının 3 tane sahip cikan abisi olsa, sahip çıkan babası olsa, görürüm o kocayı küçük enişte mülayim gibi ortada gezer. Sahipsizlik kötü Cevap Yaz 32 3 Yayından Kaldır
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