Son Dakika Haberleri: Koca Şiddetinden Kapıyı Kilitleyerek Kurtuldu

Koca Şiddetinden Kapıyı Kilitleyerek Kurtuldu

18 dakika önce

Adana'da bir kadın, tartıştığı kocasının şiddetinden, iki çocuğuyla sığındığı evinin kapısını kilitleyerek kurtuldu.

Adana'da bir kadın, tartıştığı kocasının şiddetinden, iki çocuğuyla sığındığı evinin kapısını kilitleyerek kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde bir kadının eşiyle tartıştığı ve kendini eve kilitlediği ihbarı üzerine, eve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, kendisini ve iki çocuğunu evin oturma odasına kilitlediğini tespit ettikleri E.A.'yı (25) sığındığı yerden kurtararak çocuklarıyla birlikte polis aracına bindirdi.

Kadının ifadesine başvuran ekipler, yaptıkları araştırmada E.A'nın uzaklaştırma kararı bulunan kocası S.A. ile evinin önünde bir süre tartıştığı, ardından arbede çıktığını belirledi.

Polis, S.A'nın, elindeki tabancayı eşi E.A'ya doğrultması üzerine kadının evinin giriş kapısını kilitlediğini, daha sonra iki çocuğuyla oturma odasına sığındığını, ardından polisten yardım istediğini tespit etti.

Olayın ardından S.A'nın 01 ENU 28 plakalı otomobille kaçtığını belirleyen ekipler, şüphelinin merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki adresine gidebileceği ihtimali üzerine bu bölgede önlem aldı.

Şüpheli aracı mahallede gören devriye ekiplerinin, "Dur" ihtarına rağmen şüpheli, otomobille kaçarak izini kaybettirdi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan E.A ve iki çocuğu, polis merkezindeki işlemlerinin ardından kadın sığınma evine yerleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Kemalpaşa Mahallesi, Adana, Polis, Güncel
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