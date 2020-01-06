Koca şiddetine maruz kalan kadına destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca şiddetine maruz kalan kadına destek ziyareti - Son Dakika

Koca şiddetine maruz kalan kadına destek ziyareti

6 saat önce

Karabük'te 17 yıllık eşinden sürekli şiddet gören ve son olarak kocası tarafından misafirin yanında oturmadığı iddiasıyla kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri haşlanan 2 çocuk annesi Gülten A.'ya (41) MHP Karabük Kadın Kolları Yönetimi, destek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Koca şiddetine maruz kalan kadına destek ziyareti, System.String[]

Karabük'te 17 yıllık eşinden sürekli şiddet gören ve son olarak kocası tarafından misafirin yanında oturmadığı iddiasıyla kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri haşlanan 2 çocuk annesi Gülten A.'ya (41) MHP Karabük Kadın Kolları Yönetimi, destek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


MHP Karabük Kadın Kolları İl Başkanı Reşide Yıldırım ve yönetimi, Gülten A'ya Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin de geçmiş olsun dileklerini iletti.


Yaşanan tüm olayları ayrıntısı ile paylaşan, hukuki işlemlerin başlatıldığını fakat şiddetin sözlü olarak da devam ettiğini ifade eden Gülten A.'ya destek sözü veren Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü şiddete karşı olduklarını, Gülten Hanım ve ailesinin yanlarında olacaklarını, her zaman destek vereceklerini, utanç verici şiddet olaylarının son bulması konusunda MHP Genel merkezinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - KARABÜK

Karabük, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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