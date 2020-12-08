Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif?ten ?iyi hal? indirimi tepkisi - Son Dakika

Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif?ten ?iyi hal? indirimi tepkisi

08.12.2020 12:13
Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif?ten ?iyi hal? indirimi tepkisi, System.String[]

Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif'ten 'iyi hal' indirimi tepkisiSAMSUN'da, 10 yıllık eşi Elif Kesler'i (30) döverek, tek gözünü kaybetmesine neden olan Mehmet Kesler (33), 'eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama?

Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif'ten 'iyi hal' indirimi tepkisi

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Elif Kesler'i (30) döverek, tek gözünü kaybetmesine neden olan Mehmet Kesler (33), 'eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama? suçundan yargılandığı davada 'iyi hal' indirimiyle 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Protez gözle hayata tutunmaya çalışan Elif Kesler, karara tepki göstererek 'Dünyam karardı, bu neyin indirimi ' Canıma kast etmiş birine iyi hal indirimi veriyorlar? dedi.Olay, geçen sene 29 Aralık gecesi, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. 10 yıldır evli olan Elif -Mehmet Kesler çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Kesler eşini dövdü. Ardından da kadını, otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü.Burada ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk annesi Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri ise, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen Kesler, tutuklandı. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybeden Elif Kesler'in sol gözü, ameliyat ile alındı. Yerine protez göz takıldı.'İYİ HAL' UYGULANDI 9 YIL 4 AY HAPİS ALDIMehmet Kesler hakkında 'eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan Bafra 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kesler, davanın karar duruşmasında, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, cezayı, tutuklu sanığın pişmanlığını göz önüne alarak, 'iyi hal' indirimi ile 9 yıl 4 aya indirdi. Sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.'DÜNYAM KARARDI BU NEYİN İNDİRİMİ'Protez gözle hayata tutunmaya çalışan ve 3 çocuğuyla kiraladığı evde yaşayan Elif Kesler, mahkemenin cezada indirim uygulamasına tepki gösterdi. Avukatıyla birlikte karara itiraz ettiklerini söyleyen Elif Kesler, '11 yıl ceza almıştı ama iyi hal indirimi verdiler. Bu neyin iyi hali'Ben gözümü kaybettim, dünyam karardı. Bu karara itiraz ediyorum ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bana dünyaları verseniz gözüm geri gelmeyecek. Benim canıma kast etmiş birine iyi hal indirimi veriyorlar, bu adaletsizlik. Karara itiraz ettik. İnşallah en ağır cezayı alır. Her duruşmada 'pişmanım' dediği için indirim aldı. Olayın ardından ameliyatlar geçirdim, sol gözümde hiç ışık yok ve ameliyatların ardından gözüme protez takıldı. Beni çok zorluyor. Bir tarafımı göremediğim için sürekli insanlara çarpıyorum. Bu duruma alışamadım, gözüm görecekmiş gibi geliyor ama her sabah uyandığımda gerçekle yüzleşiyorum. Ölene kadar bu duruma alışamayacağım. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum? dedi.'LÜTFEN BİZİ BOŞAYIN, NEFES ALMAK İSTİYORUM?

Boşanma davasının henüz karara bağlanmadığını söyleyen Kesler, 'Neredeyse bir yıl olacak, bizi neden hala boşamadılar, anlayamıyorum. Benim ölmemi mi istiyorlar' Ben gözümü kaybettim ama dava hala sürüyor. Karşı taraf bir sonraki duruşmada tanık dinletecekmiş, benim en büyük tanığım gözüm. Çocuklarımın da ifadesi alındı, o geceyi ve kendilerine uygulanan şiddeti anlattılar. Lütfen artık bizi boşayın. Duruşmalarda hakim, 'Görüyor musunuz" diye soruyor. Bu sorular, beni derinden yaralıyor. Bütün raporlar ellerinde ama bana bunu soruyorlar. Protez gözümü çıkarmama ve elime almama rağmen 'Görüyor musun" diyorlar.  Ben yaşamak istiyorum artık nefes almak istiyorum, artık boşanmak istiyorum. Bu insandan tamamen kurtulmak ve ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Duruşmalara girdikçe o anı hatırlıyorum? diye konuştu.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Protez, Bafra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif?ten ?iyi hal? indirimi tepkisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya         
10:47
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada         
10:14
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 12:17:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koca şiddetiyle gözünü kaybeden Elif?ten ?iyi hal? indirimi tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei