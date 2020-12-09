Koca: "(Sinovac firmasının aşısı) Bir hafta 10 gün içerisinde ara değerlendirmesini bileceğiz, şu anda 3 bin 700 kişiye 5 bin civarında doz yapıldı,...
09.12.2020 20:13
Koca: "(Sinovac firmasının aşısı) Bir hafta 10 gün içerisinde ara değerlendirmesini bileceğiz, şu anda 3 bin 700 kişiye 5 bin civarında doz yapıldı, ciddi bir yan etki olmadı.
Koca: "(Sinovac firmasının aşısı) Bir hafta 10 gün içerisinde ara değerlendirmesini bileceğiz, şu anda 3 bin 700 kişiye 5 bin civarında doz yapıldı, ciddi bir yan etki olmadı."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Koca: '(Sinovac firmasının aşısı) Bir hafta 10 gün içerisinde ara değerlendirmesini bileceğiz, şu anda 3 bin 700 kişiye 5 bin civarında doz yapıldı,... - Son Dakika
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