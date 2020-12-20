Koca: "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da... - Son Dakika

Koca: "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da...

Koca: "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir.

Koca: "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir."

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