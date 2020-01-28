Koca: "Sivrice için entegre hastane inşaatına başlamak üzere karar verdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Sivrice için entegre hastane inşaatına başlamak üzere karar verdik' - Son Dakika

Koca: "Sivrice için entegre hastane inşaatına başlamak üzere karar verdik"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastanesinde açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastanesinde açıklamada bulundu.

Koca: Sivrice için entegre hastane inşaatına başlamak üzere karar verdik

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:55 Kaynak: AA
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