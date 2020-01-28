Son Dakika › Güncel › Koca: 'Sivrice için entegre hastane inşaatına başlamak üzere karar verdik' - Son Dakika
Koca: "Sivrice için entegre hastane inşaatına başlamak üzere karar verdik"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastanesinde açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:55 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahra hastanesinde açıklamada bulundu.
Son Dakika Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak