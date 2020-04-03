Son Dakika › Güncel › Koca: 'Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu.' - Son Dakika
Koca: "Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu."
6 saat önce
Koca: "Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu.
Koca: "Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:36 Kaynak: AA
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