Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: 'Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü... - Son Dakika

Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü...

6 saat önce

Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü ise umreden döndü.

Koca:

Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü ise umreden döndü."

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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