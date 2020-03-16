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Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü...
6 saat önce
Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü ise umreden döndü.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü ise umreden döndü."
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