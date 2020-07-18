Koca: "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka... - Son Dakika

Koca: "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka...

Koca: "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'da görüldü.

Koca: "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'da görüldü."

Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:13 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Koca: 'Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka... - Son Dakika
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20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
19:53
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
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