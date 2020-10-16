Koca: "Şu dönemde alınan tedbirlere ilave yeni bir tedbir düşünmüyoruz" - Son Dakika

Koca: "Şu dönemde alınan tedbirlere ilave yeni bir tedbir düşünmüyoruz"
16.10.2020 19:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ERZURUM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Bingöl, Iğdır, Tunceli ve Ardahan il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ERZURUM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Bingöl, Iğdır, Tunceli ve Ardahan il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. -8-
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