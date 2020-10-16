Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın açıklamaları ERZURUM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum , Ağrı , Erzincan , Kars , Bingöl , Iğdır , Tunceli ve Ardahan il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. -8-

Son Dakika › Güncel › Koca: 'Şu dönemde alınan tedbirlere ilave yeni bir tedbir düşünmüyoruz' - Son Dakika

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor