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Koca: "Sosyal izolasyon konusunda yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
Sağlık Bakanı Koca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:02 Kaynak: AA
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