Koca: "(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum" - Son Dakika

Antalya İl Değerlendirme Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Bakan Koca: " (Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak."
Kaynak: AA
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