Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var'... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var'... - Son Dakika

Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var'...

6 saat önce

Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi.

Koca:

Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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