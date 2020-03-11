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Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var'...
6 saat önce
Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:48 Kaynak: AA
Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok"
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