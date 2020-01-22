Koca: "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun... - Son Dakika

Koca: "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun...

6 saat önce

Koca: "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz."

Koca:

Koca: "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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