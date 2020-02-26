Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. - Son Dakika

Koca: "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı.

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (2)

Koca: Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:37 Kaynak: AA
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