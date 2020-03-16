Son Dakika › Güncel › Koca: 'Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var' - Son Dakika
Koca: "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var"
25 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:27 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. (3)
Sağlık Bakanı Koca: "Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut."
Bakan Koca: "Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız."
Son Dakika Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum